İncirliova Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını tamamladı

İncirliova Belediyesi başlattığı yol hamlesi ile ilçenin dört bir yanındaki yolları yenilerken Cumhuriyet Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'nın en büyük mahallesi olan Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Ortaokul Caddesi üzerinde yapılan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelinmesi ile caddede incelemelerde bulundu. İncirliova'nın en eski caddeleri arasında yer alan, içerisinde çok sayıda esnafın yer aldığı ve aynı zamanda üzerine Aydın'ın en büyük pazarlarından İncirliova Cuma Pazarı'nın da kurulduğu caddeyi gezen Başkan Kaya, yaptığı inceleme ile hem caddenin son halini gördü hem de mahalle sakinleri ile cadde esnafının görüş ve taleplerini dinledi. Yapılan çalışmalar ile çok daha modern ve estetik bir görünüme kavuşan caddede 50 yıla yakındır esnaflık yapan pek çok işletme sahibi, Başkan Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

Ortaokul Caddesi'nde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Bizim için İncirliova'ya hizmet etmek bir iş ve uğraşın ötesinde, bir sevda. Çünkü her karışında hatıramız, yaşanmışlıklarımız var. Ortaokul Caddesi de bu yerlerden bir tanesi. Bu sokaklar çocukluğumuzda oyun oynadığımız koşturduğumuz sokaklar. Bir zamanlar çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği bu caddelere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu cadde İncirliova'mızın en yoğun caddelerinden biri. Üzerinde çok sayıda işletme yer almakla birlikte Cuma pazarımızın da kurulduğu caddeler arasında. Yeni görüntüsü ile çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Bu anlamda çalışmalar boyunca bize anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN