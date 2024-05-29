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İncirde İlek Satışı Başladı

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İncirin olgunlaşması için kritik öneme sahip ilekleme işlemi için kullanılan erkek incir meyveleri, semt pazarlarında satışa sunuldu. Üreticiler, bu yıl yaklaşık 10 gün erken gelişen erkek incir ağaçlarından ilek olarak kullanılmaya uygun meyveleri toplayarak kilogramı 30 lira ila 60 liradan satışa sunuyor.

İncirin olgunlaşması için kritik öneme sahip ilekleme işlemi için kullanılan erkek incir meyveleri, semt pazarlarında satışa sunuldu.

İncirde meyve tutumu için erkek incir meyvesindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı ile dişi incir ağaçlarına taşınmasını hedefleyen ilekleme işlemi, normal şartlarda haziran ayında yapılıyor.

Üreticiler, bu yıl yaklaşık 10 gün erken gelişen erkek incir ağaçlarından ilek olarak kullanılmaya uygun meyveleri toplayarak kilogramı 30 lira ila 60 liradan satışa sunuyor.

Germencik Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada incirde ileklemenin çok önemli olduğunu, bu sürecin yaklaşık 1 ay sürdüğünü ve her bahçeye 4 defa ilek asıldığını söyledi.

Hava şartlarının iyi gittiğini, güzel bir sezon beklediklerini ifade eden Uyar, "İncirin habercisi olan ilek başlamış durumda, bu yıl iyi bir sezon bekliyoruz. Geçmiş yıllara göre ileklerimiz 10 gün erken geldi. Hava şartları şimdiye kadar çok güzel gitti. İlekleme dönemi incirin başlangıç seviyesi olarak sayılır. İlek olmadan kaliteli incir olmaz."

İlek satan üreticilerden Levent Saraç, ileklerin erken gelişmesine rağmen meyve bahçelerinin buna yetişemediğini, bunun dışında sezonla ilgili bir sıkıntı gözükmediğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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