İncir toplarken su kuyusuna düştü, itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'de incir toplamak için ağaca çıkan bir şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü

Yaralı şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN - Mersin'de incir toplamak için ağaca çıkan bir şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir bahçede yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceylan incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağıda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Yakınlarının sesi duyarak fark ettiği Ceylan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, şahsı kurtarmak için çalışma yaptı. Su olan kuyuya halat yardımı ile inen itfaiye eri yaralı şahsı yukarı çekerek kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik operasyonla kurtarılan Ceylan, sedye ile taşındığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.