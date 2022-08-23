İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Güncel Haberler İZMİR'in Konak ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşen Havva Ünlü (61) hayatını kaybetti. İZMİR'in Konak ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşen Havva Ünlü (61) hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında, Murat Mahallesi 2519 sokakta meydana geldi. Müstakil evinin bahçesindeki incir ağacına, meyve toplamak için çıkan Havva Ünlü, bir süre sonra ağacın dalının kırılması üzerine metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ligili çalışma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Güncel Haberler

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