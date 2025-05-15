İnci Kefalinin Zorlu Göçü Devam Ediyor

İnci Kefalinin Zorlu Göçü Devam Ediyor
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Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte üremek için tatlı sulara doğru göç etmeye başladı. Her yıl milyarlarca balığın gölden akarsulara yaptığı zorlu yolculuk, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İnci kefalinin zorlu göçü devam ediyor

VAN - Van Gölü'nde yaşayan binlerce inci kefalinin, su sıcaklığının yeterli seviyeye yükselmesiyle üremek için tatlı sulara göçü devam ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmaya çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde göç ediyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.

"Milyarlarca balık bir anda gölden akarsulara giriyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ilke beraber ülkemizin en büyük gölünü oluşturuyor. Gölde bu bölgeye özgü endemik inci kefalleri yaşıyor. İni kefalleri yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse yaz aylarında üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. İnci kefalleri üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru göç ediyor. Milyarlarca balık bir anda gölden akarsuların ağzında toplanıyor ve akarsuların yukarı kesimine doğru çıkıyor. 15 Nisan tarihi itibariyle akarsulara giriş başladı. Göç her geçen gün biraz daha yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş Balık Bendindeki Göç Gözlem Noktası. İnci kefaller büyük bir azimle vazgeçmeden engelleri aşmak için zıplıyor ve bu inanılmaz bir görsel şölen oluşturuyor. Yaklaşık bir hafta sonra biz buradaki gördüğümüz balıkların iki katını çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Akarsu'ya giden inci kefalleri akarsuların üs kesimine doğru çıkıyor yumurtalarını bırakıp tekrardan Van Gölü'ne geri dönüyorlar. Ümit ediyoruz ki akarsu dediler bu şekilde devam eder ve İnci kefalleri başarılı bir üreme dönemi geçirir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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