İNCİ KEFALİNİN ZORLU GÖÇÜ BAŞLADI

DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu başladı. Bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin üreme yolculuğu turizme de büyük katkı sağlıyor. Balıkların göç süreci her yıl binlerce kişi tarafından izleniyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor. Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci yaklaşık bir ay devam ediyor. Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 724 nöbet tutuyor. Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor. İnci kefallerinin göç sürecini izlemek için bölgeye gelen Fesih Bakan, 'Bu anları fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıp, bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz. Herkesi balıkların göçünü izlemeye davet ediyoruz' dedi. (DHA)