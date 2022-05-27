İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor - Haberler

İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor
AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Erciş ve Muradiye balık bentlerinden görüntüler İnci kefalinin yolculuğunun ağır çekim su altı görüntüleri Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altından görüntülendi.
Erciş ve Muradiye balık bentlerinden görüntüler
İnci kefalinin yolculuğunun ağır çekim su altı görüntüleri Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altından görüntülendi.
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.
AA / Özkan Bilgin - Güncel