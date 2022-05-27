İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor

AA - Özkan Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:

Erciş ve Muradiye balık bentlerinden görüntüler İnci kefalinin yolculuğunun ağır çekim su altı görüntüleri Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altından görüntülendi.

Erciş ve Muradiye balık bentlerinden görüntüler

İnci kefalinin yolculuğunun ağır çekim su altı görüntüleri Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altından görüntülendi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Van Gölü, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title