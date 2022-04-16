İNCİ KEFALİNDE AV YASAĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN NÖBET TUTTULAR

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için av yasağı başlarken, bir grup aktivist Erciş ilçesindeki balık bendinde nöbet tuttu. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, av yasağı ve Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı dün başladı. Bir grup aktivist, inci kefali ve Van Gölü için farkındalık etkinliği düzenledi. Van, Tatvan, Ahlat ve Erciş'ten 75 aktivist, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendine gelerek burada nöbet tuttu. Göçün en yoğun yaşandığı bölgede balık bendinde çöp toplayan aktivistler, av yasağı ve Van Gölü'ne dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, balığı korumak için bilinçlendirmek istediklerini belirterek, Burada inci kefalleri suyun tersine göç edip yumurtalarını bırakıyor. Biz de Van Gölü aktivistleri olarak Van, Erciş, Tatvan ve Ahlat'tan gelerek etkinlik yapmak istedik. Av yasağının başlamasıyla birlikte aktivistlerle nöbet tutarak farkındalık oluşturduk. Biz eğer inci kefallerini korursak yasak kalkana kadar balıklarımızın popülasyonu artar ve daha çok verim elde ederiz. Bunu yaparken amacımız balığımızı korumak ve bilinç oluşturmaktır. Ayrıca, Van Gölü kirliliğine de dikkat çekmek için alanda çöp toplayarak konteynerlere bıraktık. Bu etkinlikte bizlere destek olan, Erciş Kaymakamlığı'na, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Jandarma Komutanlığı'na da teşekkür diyoruz dedi.