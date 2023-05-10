İnci kefali için gece denetimi

Kaçak avlanılan 100 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı

VAN - Van'ın Tusba ilçesinde kaçak avlanılan 100 kilo canlı balık suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van YYÜ, ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. İnci kefalinin göç ettiği Tuşba ilçesindeki Çolpan Deresi'de kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, derede ağ olup olmadığını kontrol etti. Kaçak avcıların dereye yerleştirdikleri özel düzenekle avladıkları yaklaşık 100 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Göç git gide yoğunlaşıyor. Gördüğünüz gibi balıkların hepsi yumurtalı. Her bir balık ortalama 10 bin yumurta taşıyor.burası küçücük bir dere balığın hiç bir yere kaçma yeri yok. Balık yüz binlerce yıl bu dereye geliyor. Korumasak, sahip çıkmasak maalesef kaybettiğimiz diğer kaynaklar gibi bunları da kaybedeceğiz. Dolayısıyla balık bizim, balık hepimizin çocuklarımız geleceği. Bu yüzden sadece kolluk kuvvetleri değil hepimizin balığa sahip çıkması lazım" dedi.