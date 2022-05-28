İnci kefali göçünü izleyen minikler, gökyüzüne balon bıraktı - Haberler

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay balık bendine gelen anaokulu öğrencileri, kaçak avcılığa dikkat çekmek için hem ağaçlara balon astı hem de gökyüzüne bıraktı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'daki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Erciş ilçesinde göçün en iyi izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendinde, Erciş Kazım Karabekir İlkokulu'nun 17 ana sınıfı öğrencisi buluştu. Minikler, öğretmenleriyle inci kefali göçünü izledi. Öğrenciler, balonları hem ağaçlara astı hem de gökyüzüne bıraktı.