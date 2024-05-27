İncesu Kamp Karavan Festivali Gerçekleştirildi

İncesu Belediyesi ev sahipliğinde Ulusal Kamp Karavan Derneği, Kayseri Karavancılar Derneği ve Yetimler Gülsün Derneğinin düzenlediği İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu Marina kıyısında gerçekleştirilen ve 2 gün süren festival, Kayseri ve çevre illerde gelen karavancıları ve kampçıları ağırladı, konuklar 63 karavan ve 55 kamp çadırı kurdu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de ziyaret ettiği festivalde marina kıyısında sabah yogası, vantrolog gösterisinin yanı sıra birçok etkinlik yapıldı.

Yetimler Gülsün Derneğinin ev sahipliğinde 50'ye yakın çocuk da festival kapsamında uçurtma uçurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, şunları kaydetti:

"Festivalimize 63 karavan, 55 kamp çadırı ve günü birlik giriş yapanlarla 2 günde yaklaşık 75 bin kişi geldi. Festivalde amacımız, ilçemizi tanıtmak, zipline merkezimizi göstermek ve ilçemize katma değer oluşturmak. Çeşitli bölgelerden festivalimize katılan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını İncesu'dan karşıladı. İlçemizin kasabından, fırınından, marketinden alışveriş yapıldı. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir festival hazırladık. 20 günde karar alıp, ortak akılla yaptığımız bu festivale bisiklet kulüpleri, su spor kulüpleri, motosiklet kulüpleri başta olmak üzere herkes katıldı. Festivalin İkincisini yapmak için sabırsızlanıyoruz. Marinamızın bir bölümünü kamp karavan için hazır ettik. Yılın her günü kamp karavan tutkunlarına hizmet edecek."