İncesu Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 56 zam - Haberler

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İncesu Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 56 zam

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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İncesu Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 56 zam

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu İncesu Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere yüzde 56 oranında zam yapıldığı bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu İncesu Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere yüzde 56 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede düzenlenen törene İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri ve işçiler katıldı.

Burada konuşan Çelik, Belediye Başkanı İlmek'e imza altına alınan toplu iş sözleşmesi için teşekkür etti.

Çelik, "Geçim şartlarının zorlaştığı bugünlerde İncesu Belediyesindeki arkadaşlarımıza yüzde 56 oranın da zam yaparak enflasyona ezdirmediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlmek ise işçilerin maaş artışlarını enflasyonun altında bırakmadıklarını, imkanları nispetinde en iyi zammı vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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