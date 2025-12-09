Haberler

İncesu Yufka Tesisi'nde bu yıl 150 bin yufka yapıldı

İncesu Yufka Tesisi'nde bu yıl 150 bin yufka yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İncesu Belediyesi Yufka Tesisi'nde bu yıl geleneksel yöntemlerle 150 bin yufka üretildi. 12 kadının istihdam edildiği tesis, kadınlara ek gelir sağlarken, hijyen standartlarına uygun modern bir altyapıya sahip.

İncesu Belediyesi Yufka Tesisi'nde bu yıl 150 bin yufka üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 kadının istihdam edildiği tesiste, bu yıl geleneksel yöntemlerle 150 bin yufka yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İlmek, üreten bir İncesu ilçesini herkese göstermek istediklerini ifade etti.

Üretim kapasitesinde artış sağlayarak kadın istihdam sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten İlmek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız bu yatırım sayesinde evlerine ekmek götürüyor. Yufka üretimi için oluşturulan modern fakat geleneksel usulleri koruyan tesisimiz, hijyen standartlarına uygun altyapısı ve düzenli üretim sistemiyle ilçenin önemli bir kalkınma modeli haline geldi. Ürettiğimiz yufkalar artık her gurbetçi vatandaşımızın çantasında. Nevşehir'e bağlı birçok köyün yufkasını biz veriyoruz."

Tesiste sipariş durumuna göre gözleme, şebit, katmer, bazlama ve mantı hamuru da geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
title