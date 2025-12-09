İncesu Yufka Tesisi'nde bu yıl 150 bin yufka yapıldı

İncesu Belediyesi Yufka Tesisi'nde bu yıl 150 bin yufka üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 kadının istihdam edildiği tesiste, bu yıl geleneksel yöntemlerle 150 bin yufka yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İlmek, üreten bir İncesu ilçesini herkese göstermek istediklerini ifade etti.

Üretim kapasitesinde artış sağlayarak kadın istihdam sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten İlmek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız bu yatırım sayesinde evlerine ekmek götürüyor. Yufka üretimi için oluşturulan modern fakat geleneksel usulleri koruyan tesisimiz, hijyen standartlarına uygun altyapısı ve düzenli üretim sistemiyle ilçenin önemli bir kalkınma modeli haline geldi. Ürettiğimiz yufkalar artık her gurbetçi vatandaşımızın çantasında. Nevşehir'e bağlı birçok köyün yufkasını biz veriyoruz."

Tesiste sipariş durumuna göre gözleme, şebit, katmer, bazlama ve mantı hamuru da geleneksel yöntemlerle yapılıyor.