İncecik köyünde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

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Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Merhum Yaşar Gümüş'ün çocukları tarafından şehitler ve hayatını kaybeden aile büyükleri için köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Köy muhtarı Satılmış Köse, şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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