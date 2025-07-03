İncecik Köyü'nde Mesire Alanı Yapım Çalışmaları Başladı

İncecik Köyü'nde Mesire Alanı Yapım Çalışmaları Başladı
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Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde, atıl durumda olan 5 dekarlık araziye mesire ve çok amaçlı kullanım alanı yapılması için çalışmalar başlatıldı. Köy muhtarı Satılmış Köse, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde mesire alanı yapım çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Satılmış Köse, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, köy altı mevkisindeki atıl durumda olan 5 dekarlık araziye mesire ve çok amaçlı kullanım alanı yapılacağını belirtti.

İncecik köyüne hizmet etmek için göreve geldiğini belirten Köse, "Yol çalışmaları kapsamında İncecik–Kayıören arasındaki yolun yapılmasında emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine, kaymakamımıza ve destek veren siyasetçilerimize köyüm adına teşekkür ederim. Ayrıca köy altındaki kullanılmayan araziyi köyümüzün sosyal yaşamına kazandırmak için mesire alanı projemizi başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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