İNCE: HAKKIMDA BİR SÜRÜ SAHTE BELGE DÜZENLEYİP, BANA SALDIRIYORLAR

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, 'Türkiye Cumhuriyeti'nde Muharrem İnce'den başka deprem bir beka meselesidir diyen olmadı. Sizleri dirençli kentlerde yaşatacağıma söz veriyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Ümrani'de vatandaşlarla buluştu. Muharrem İnce, 'İftiraların ardı arkası kesilmiyor. Jeepler, milyon dolarlar, trilyonlar Muharrem İnce'ye verilmiş bunları kim yapıyor fetöcüler yapıyor. Fetöcülük demek sahtekarlık demek,fetoculuk demek sahte dekont demek, fetöcülük demek meclisi bombalamak demektir. Fetöcülük demek ihanet etmektir. Bunları yayınlıyorlar her gün ama benim eski arkadaşlarım bu sahte belgelere sahip çıkıyorlar bu kadar organize bir kötülük Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçi görmedi ama ben yola çıkarken biliyordum yola çıkarken bana iftira atacaklarını, yalan söyleyeceklerini, sahte belge düzenleyeceklerini bunların hepsini biliyordum. Biz bir sürü sahtekar ve terör destekçisi ile mücadele veriyoruz" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ CHP'Yİ TERK EDECEKLER"

Muharrem İnce, "İlk 4 sıra CHP'li. Bu bölge 35 Milletvekili çıkarıyor. 4 ten sonrası pazartesi günü CHP de yok. Diğerleri Deva'lı, Gelecek'li, Saadet'li. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. CHP'ye oy verdiğinde Deva'ya oy vereceksin, Geleceğe oy vereceksin, Saadete oy vereceksin, Demokrat Partiye oy vereceksin. Siz oy vereceksiniz onlar seçilecek. Pazartesi günü senin oylarınla seçilip öbür tarafa gidecekler" diye konuştu.