İNCE BU SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA İPİ GÖĞÜSLERİZ

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum hepsi doğru çıktı. Mayıs ayının başından itibaren Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Seçim 2 turlu, yani 50+1 almadan seçilme yok. Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında İzmir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Menemen ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Memleket Partisi İzmir milletvekili adaylarının da yer aldığı mitingde konuşan İnce, Memleket Partisi'nin 3'üncü bir yol olduğunu belirtip, Son dönemlerde gençler üzerinden oyunlar oynanıyor; 'Gençler son anda vazgeçerlermiş'. 40 yıldır meydanlardayım ilk kez bu kadar genci meydanlarda görüyorum. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum, hepsi doğru çıktı. Mayıs başından itibaren Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Sandığa gittiğinizde tıpış tıpış değil, tek aday olduğu için değil, gönül rahatlığı ile oy vereceksiniz. Oy pusulası devletten, mühür memleketten, bir oy Memleket'e bir oy memleketin evladı Muharrem İnce'ye vereceksiniz ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ HALİNDE VAATLERİNİ SIRALADI

İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) milletvekili aday listeleri üzerinden eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü

Devleti ayağa kaldıracağız. Depremde çadır satan Kızılay başkanını görevden alacağız. Her yıl 1 milyon 200 bin çocuk ilkokula başlıyor, 12 bin çocuk, üstün zeki çocuk bunların 10 bini ziyan oluyor. Bu üstün zekalı çocuklar ziyan olmayacak. Annelere 4 sözüm var. Çocuklarınız ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek, iyi beslenecekler. İyi okullarda, nitelikli okullarda okuyacaklar. Söz veriyorum özel okullara para vermeyeceksiniz. Tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin 2 kişilik yurtlarında kalacaklar. Çocuklarınıza iş bulacağım. Yüksek teknoloji nitelikli eğitim olacak. Milli gelirin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini ARGE çalışmalarına ayıracağız. Size söz veriyorum Kapıkule'den çıktığınızda pasaportunuzun değeri olacak, kimse sizi aşağılamayacak. Liyakat düzeni kuracağız. Torpil yok, hukuk düzeni kuracağız, her şey adil olacak. İsraf, tüketim, borçlanma sarmalına son vereceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak, kurullar özerk olacak. Eylül ayına kadar 100 bin öğretmen atayacağım, köy okullarını yeniden açacağız. Mülakatı derhal kaldıracağız. Öğrenci bursları asgari ücretin yarısı olacak öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek.

'DERTLERİ SEÇİMİ KAZANMAK DEĞİL CHP'DEKİ KOLTUK'

Adaylıktan çekilmesi yönündeki telkinlere ilişkin konuşan İnce, Erdoğan'a karşı çıkarsan 'Teröristsin' diyorlar. Şimdi yeni moda başladı; çekilin bir kişi aday olacak. Böyle bir dünya var mı Sen kendine güvenmiyor musun Tek adama tek aday, yok böyle bir dünya. Aklı sıra beni tehdit ediyorlar, 'Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz' diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil CHP'deki koltuk. Hala gözü orada, siz 17 parti bir araya gelmişsiniz, 11 büyükşehir var. Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. İki iktidar var. Biri merkezi iktidar, biri yerel iktidar. Trilyonlarca hazine yardımı alıyorsunuz. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü bir de cep telefonu var. Bu seçim 2 turlu bir seçim. Yani 50+1 almadan seçilme yok. Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz. Bu hafta içinde herkes 3 kişiyi ikna edecek. Unutmayın kartopu böyle büyür. Bizi 2 ay önce yüzde 1 gösteriyorlardı. Şimdi 9 diyen, 16 diyen var. Hiç bunlarla ilgilenmeyin, ben 17'ye razı değilim. Daha yüksek olması lazım diye konuştu.

Konuşmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndan Memleket Partisi Menemen İlçe Başkanlığı'na kadar yürüyen İnce, burada partililerle görüştü. İnce, temaslarının ardından Yalova'ya gitmek üzere Menemen'den ayrıldı.

