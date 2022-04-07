İnce bağırsağına ikinci kez nakil yapılan hasta sağlığına kavuştu

AKSARAY (AA) - İzmir'de ikinci kez ince bağırsak nakli olan 26 yaşındaki hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aksaray'da yaşayan bir çocuk babası Ali Rıza Ercan, 2014 yılında ince bağırsağının düğümlenmesi nedeniyle nakil için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnce Bağırsak Nakil Servisi'ne sevk edildi.

Opr. Dr. Cezmi Karaca ve Doç. Dr. Cem Tuğmen tarafından acil organ nakil listesine alınan Ercan'a 3 ay sonra, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan ince bağırsak nakli yapıldı. Sağlığına kavuşan Ercan, geçen yıl yeniden rahatsızlandı.

Tuğmen, yaptığı kontrolde nakil yapılan ince bağırsağın bir bölümünün vücut tarafından reddedildiğini belirledi. Hastanın bu rahatsızlığı ilaçlarla tedavi edilemedi ve nakledilmiş olan ince bağırsağın büyük bir kısmı ameliyatla çıkarıldı.

İkinci kez organ nakli listesine alınan Ercan'a 4 ay sonra yine beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan ince bağırsak nakledildi.

Şubatta yapılan ve 8 saat süren ameliyatın ardından 40 güne yakın bir süre hastanede tedavi gören Ercan, sağlığına kavuşunca taburcu edildi.

"Şanslı bir hasta"

Nakli gerçekleştiren Tuğmen, AA muhabirine, Ercan'ın çok şanslı bir hasta olduğunu, 2 kez acil nakil listesine girip kısa süre içinde uygun organa kavuşmasının düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.

İlk nakilde hastaya yaklaşık 2 metre ince bağırsak naklettiklerini, yapılan tetkiklerde bağırsağın bir bölümünün vücut tarafından reddedildiğini saptadıklarını ifade eden Tuğmen, şöyle konuştu:

"Nakil bağırsağın son kısmında vücudun reddi bulguları vardı fakat baş kısmında böyle bir etki yoktu. Bağırsağın sorunlu kısmını çıkarmak zorunda kaldık. Tekrar bekleme listesine aldık. Şans yüzümüze güldü. Hastanemizde bir donör çıktı. Aldığımız ince bağırsağı hastamıza naklettik."

Son nakledilen organın bir tarafının önceki nakildeki parçaya diğer tarafının hastanın kendi organlarına birleştirildiğini, bu yönüyle dünyada ender bir operasyonun yapıldığını anlatan Tuğmen, "Hastamız Türkiye'de ikinci ince bağırsak naklini olan ikinci hasta oldu." dedi.

"Organ nakli bekleyenler hep umutlu olsun"

İkinci nakille sağlığına kavuşan Ali Rıza Ercan ise nakil listesinde beklerken hiç umudunu kaybetmediğini belirtti.

Ercan, "Ben şanslı bir hastayım. Türkiye'de ikinci kez ince bağırsak nakli olan hastayım. Doktorlarım bana, ben de onlara güvendim. Organ nakli bekleyenler hep umutlu olsun. Allah'a dua etsinler. Milletimize de 'organlarınız toprak olacağına can olsun' diyorum." diye konuştu.