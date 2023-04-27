İnce Babacan'ın, Kemal Bey'e oy vereceğinden şüpheliyim

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği konusunda şüpheli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Ankara'nın Etimesgut ve Polatlı ilçelerini ziyaret etti. Etimesgut'ta parti otobüsünden halkı selamlayan İnce, Polatlı'da pazar yeri esnafını ziyaret etti. Esnafın şikayetlerini dinleyen İnce, etrafındaki kalabalığı işaret ederek, "Görüyorsunuz spontane gezerken gençlerin ilgisini görüyorsunuz. Sandıkta gençler, o anketçileri çok mahcup edecek. Yani, o anketlerin hiçbirine inanmıyorum. Sokakta, Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, 30 yaş altı gençler sandıkları patlatacaklar, bunu görüyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, katıldığı televizyon programında, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura İnce'nin kalması halinde destek vermeyeceği yönündeki açıklaması sorulan Muharrem İnce, "O, birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi, vermeyecek mi? Ondan da şüpheliyim" yanıtını verdi. (DHA)

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023