CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP’nin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin AK Parti tarafından reddedilmesine ilişkin, “Siz bu öneriyi niye reddettiniz? Çünkü sizin, 2015 yılının kaotik ortamında siyasal bir sorumluluğunuz var. Tahir Elçi cinayeti vicdan meselesidir. Tahir Elçi cinayeti bu devlet için ya adil bir devlet ya da zorba bir devlet olmanın tercihidir. Tahir Elçi’yi öldürenler, Hrant Dink’i öldürenler bunları araştırmaktan kaçınacak hiçbir şey yok” dedi.

İnan Akgün Alp: Tahir Elçi Cinayeti Vicdan Meselesidir, Bu Devlet İçin ya Adil Bir Devlet ya da Zorba Bir Devlet Olmanın Tercihidir.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP'nin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin AK Parti tarafından reddedilmesine ilişkin, "Siz bu öneriyi niye reddettiniz? Çünkü sizin, 2015 yılının kaotik ortamında siyasal bir sorumluluğunuz var. Tahir Elçi cinayeti vicdan meselesidir. Tahir Elçi cinayeti bu devlet için ya adil bir devlet ya da zorba bir devlet olmanın tercihidir. Tahir Elçi'yi öldürenler, Hrant Dink'i öldürenler bunları araştırmaktan kaçınacak hiçbir şey yok" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dün TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin AK Parti tarafından reddedilmesiyle ilgili konuştu. Alp, şunları söyledi:

"Biraz önce, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine ilişkin grup önerimizi AK Parti milletvekilleri oylarıyla reddetti. Siz bu öneriyi niye reddettiniz? Çünkü sizin, 2015 yılının kaotik ortamında siyasal bir sorumluluğunuz var. Hani, siz diyordunuz ya 2015 yılında 'Doğuda vurdukça batıda kazanıyoruz' diye, diyordunuz ya '400'ü ver bu iş bitsin' diye, meydan meydan geziyordunuz ya 'Kazanıyoruz, çok şükür' diye, 2015 yılı Haziran'ından Kasım'a kadar Türkiye'nin her tarafında geziyordunuz ya. İşte sizin bu yüzden bu cinayetin işlendiği siyasal ortamın oluşmasında politik katkınız var. Bak, bunu anlamazsın az önce oylarınla reddettiğin için. Şimdi anlatacağım. Niye o politik katkıyı verdiğinizi anlatıyorum: Türkiye'de iki tane örnek vereceğim, sen de kabul edeceksin.

"TÜRKİYE'DE 2 TANE POLİTİK CİNAYETİN ANATOMİSİNİ ÇÖZMEDEN SİZ TÜRKİYE'NİN SON ON BEŞ YILININ SİYASAL ORTAMINI ALGILAYAMAZSINIZ"

Türkiye'de iki tane politik cinayetin anatomisini çözmeden siz Türkiye'nin son on beş yılının siyasal ortamını algılayamazsınız. Hangi cinayetler, biliyor musun o?"

Alp, konuşması sırasında AK Partili milletvekillerinin salondan ayrılmasını da eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaçma, kaçma, bak 50 kişisiniz, kaçıyorsunuz. 2 tane politik cinayet var sorumluluğunuzda; birisi Hrant Dink cinayeti, gel anlatayım. Gel, savcının bir hafta önce Hrant Dink cinayetinin nasıl FETÖ eliyle işlendiğini ve sizin nasıl on beş yıl boyunca buna sessiz kaldığınızı anlatacağım. Benim sözlerimle de değil, savcının sözleriyle. Sonra da Tahir Elçi cinayetindeki katkınızı anlatacağım. 50 milletvekili birden kaçıyorsunuz ya, bu kürsüye CHP çıktı mı 50 vekil kaçıyorsunuz. Gel buraya otur. Gel, sözün varsa sözünü söyle. Başsavcının iddianamesini anlatıyorum, ne diyor biliyor musun Hrant Dink cinayeti hakkında? ya niye kaçıyorsun, gel. Hrant Dink cinayeti hakkında ne diyor biliyor musun? Dink cinayetiyle örgütlüyor İstanbul'un istihbarat şubesini ele geçirdi, İstanbul İstihbarat Şubesini ele geçirdikten sonra darbenin tüm unsurlarıyla gerçekleşecek yolunu açtı. Nereye kaçıyorsun?

"TAHİR ELÇİ CİNAYETİ BU DEVLET İÇİN YA ADİL BİR DEVLET YA DA ZORBA BİR DEVLET OLMANIN TERCİHİDİR"

Ben senin gibi öyle beleş milletvekili değilim, ben dişimle, tırnağımla sökerek geldim, senin altındaki koltuğu da alarak geldim, adamı böyle salondan kaçırırlar işte. Tahir Elçi cinayeti vicdan meselesidir. Tahir Elçi cinayeti bu devlet için ya adil bir devlet ya da zorba bir devlet olmanın tercihidir. Tahir Elçi'yi öldürenler, Hrant Dink'i öldürenler bunları araştırmaktan kaçınacak hiçbir şey yok. Hrant Dink cinayetinin üzerinden 16 yıl geçti, İstanbul savcılığı davanın zaman aşımına uğramasını bekledi. Ne için biliyor musun? İşte, senin iktidarda olduğun on beş yıl boyunca sürdürdüğün cezasızlık politikası nedeniyle. Burada sana savcı aslında ne diyor biliyor musun? Ben farkındayım diyor, ben bu cinayetin neden işlendiğini, kimler tarafından işlendiğini bütün ilişkileriyle çözdüm diyor ama bunun davasını açmak için 15 yıl bekledim diyor. Niye? Senin cezasızlık politikan yüzünden. Tahir Bey'in davasını araştırmıyorsun, niye? Aynı cezasızlık politikasını devam ettirdiğin için. Buradan Tahir Elçi'nin önümüzdeki hafta duruşmasını görecek Diyarbakır Mahkemesine de sesleniyorum: Artık sahte deliller aramaktan, itirafçılar aramaktan, delilleri karartmaktan vazgeç ve vicdanı, adaleti tesis edecek adil bir karar ver."

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in Tahir Elçi cinayetiyle ilgili konuşmaları sırasında AK Parti milletvekillerinin salonu terk ettiklerini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Elçi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Partimiz CHP'nin Tahir Elçi cinayetinin araştırılması önerisi AKP oylarıyla reddedildikten sonra, Ankara vekilimiz Okan Konuralp ve ardından söz alan Kars vekilimiz İnan Akgün Alp'in Tahir Elçi cinayeti ile ilgili hakikatleri dile getirmeleri karşısında AKP'li vekiller salonu terk etmek zorunda kaldılar. Teşekkürler Okan Konuralp, İnan Akgün Alp."