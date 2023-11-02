İnan Akgün Alp: "'2023 Yılında Demokrasi ve Hukuk İlkelerini Tam İşler Hale Getireceğiz' Demiştiniz.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dün TBMM Genel Kurulu'nda, "Sizin siyasi hedefleriniz vardı 2023 yılı için. Sözde ‘2023 yılında demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hâle getireceğiz’ demiştiniz. Bugün ‘Hukuk çetelere teslim oldu’ diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. ‘2023 yılında partilerin kapatılması uygulamasını tamamen kaldıracağız’ demiştiniz. Hala parti kapatma davaları derdest. ‘Siyasete katılmanın önündeki engelleri kaldıracağız 2023 yılında’ demiştiniz. Kayyumlar yoluyla siz kendiniz en büyük engel hâline geldiniz 2023 yılında" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dün TBMM Genel Kurulu'nda, "Sizin siyasi hedefleriniz vardı 2023 yılı için. Sözde '2023 yılında demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hale getireceğiz' demiştiniz. Bugün 'Hukuk çetelere teslim oldu' diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. '2023 yılında partilerin kapatılması uygulamasını tamamen kaldıracağız' demiştiniz. Hala parti kapatma davaları derdest. 'Siyasete katılmanın önündeki engelleri kaldıracağız 2023 yılında' demiştiniz. Kayyumlar yoluyla siz kendiniz en büyük engel haline geldiniz 2023 yılında" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP hükümetinin 2023 hedefleri olarak açıkladığı ancak yerine getirmediği vaatleri eleştirdi. Alp şunları söyledi:

"Yıl 2013, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti 'Hedef 2023' sloganıyla cumhuriyetimizin 100'üncü yılında topluma bazı hedeflerle çağrıda bulunuyor. Peki, 2023 yılı geldi çattı, bakalım, birkaç başlıkta 2023'te neler oldu?

"İSTANBUL KARA PARA CENNETİ OLDU"

Sizin ekonomik hedefleriniz vardı 2023 yılı için, sözde gayrisafi yurt içi hasıla 2 trilyon dolar olacaktı, bugün 1,1 trilyon dolar; kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı 2023 yılında, bugün 10 bin dolardan bahsediyoruz; '500 milyar dolar ihracat' dediniz, 242 milyar dolar ihracatta kaldık; '2023'e geldiğimizde enflasyon tek haneli olacak' dediniz, bugün yüzde 100'ün üstünde bir enflasyon var; 'İstanbul dünyanın en önemli finans merkezi olacak 2023 yılında' dediniz, İstanbul dünyanın en önemli kara para cenneti oldu, ülkemiz de gri listeye girdi.

"SİYASETE KATILMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ DEMİŞTİNİZ, KAYYUMLAR YOLUYLA SİZ KENDİNİZ EN BÜYÜK ENGEL HALİNE GELDİNİZ"

Sizin siyasi hedefleriniz vardı 2023 yılı için. Sözde '2023 yılında demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hale getireceğiz' demiştiniz. Bugün 'Hukuk çetelere teslim oldu' diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. '2023 yılında partilerin kapatılması uygulamasını tamamen kaldıracağız' demiştiniz. Hala parti kapatma davaları derdest. 'Siyasete katılmanın önündeki engelleri kaldıracağız 2023 yılında' demiştiniz. Kayyumlar yoluyla siz kendiniz en büyük engel haline geldiniz 2023 yılında. 'Dokunulmazlık meselesini yeniden düzenleyeceğiz' demiştiniz. Her gün yağmur gibi fezlekeler geliyor; cezaevleri eski, yeni milletvekilleriyle dolu. Siz 'Ana dilde kamu hizmetlerine erişim olacak 2023 yılında' dediniz. Şimdi tek kelimeyle ana dilde konuşulmaya tahammül edemiyorsunuz, hala bilinmeyen bir dil uygulaması devam ediyor.

"125 KİLO EROİN YAKALATANI İSTANBUL'DA 3 AYDA TAHLİYE EDİYORSUNUZ, YARGIYI DA HIZLANDIRDINIZ"

Sizin 2023 yılında yargıda ve hukukta hedefleriniz vardı. Bu dönem içerisinde görev yapmış iki Sayın Bakan, Adalet Bakanı burada oturuyor; biri Grup Başkan Vekili, biri Meclis Başkan Vekili. Sizin 2023 yargı hedefiniz neydi? 'Yargıyı hızlandıracağız' demiştiniz. Tebrik ediyorum, tutturdunuz, hem de tam zamanında tutturdunuz, tam 2023'te tutturdunuz. Jet tahliyeler dönemi var; parayı bastırana jet tahliye. 125 kilo eroin yakalatanı İstanbul'da 3 ayda tahliye ediyorsunuz, yargıyı da hızlandırdınız.

"GAP'IN YANINDAKİ TARLALAR BİLE ELEKTRİK YOK DİYE SULANMIYOR"

Sizin teknolojik hedefleriniz vardı, 2023 yılında teknolojik hedefleriniz. '2023'te jet uçak üretilecek' dediniz. Nerede uçak? 2 tane pırpırlı yangın söndürecek uçağı bile yok, Rusya'dan kiralamak zorunda kalıyorsunuz. Siz '2023 yılında savaş uçağı üreteceğiz' demediniz mi 2013 yılında? Nerede? Parasını verdiğiniz uçağı dahi Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Sizin çevre hedefleriniz vardı, '2023 yılında orman varlığı Türkiye yüz ölçümünün yüzde 30'u olacak' dediniz, siz bugün ormanları madenlere peşkeş çekiyorsunuz. Sadece Sarıkamış'ta 120 bin metreküp orman kesiminin hedefini vermişsiniz.

Sizin altyapı hedefleriniz vardı 2023 yılı için, bak, '2023'te tüm sulanabilir tarım arazilerini sulayacağız' demişsiniz, ya, ben iki gün önce Urfa'daydım, GAP'ın yanındaki tarlalar elektrik yok diye sulanmıyor. Siz 2023'te ne yapacağız dediniz, biliyor musunuz? 'Yeni liman projeleriyle transit ülke haline geleceğiz' dediniz, siz transit ülke haline getirdiniz ülkeyi, limanlarla getirdiniz, Kolombiya'dan kalkan uyuşturucu gemileri bizim limanlarımıza geliyor, buraya gelen uyuşturucu Ortadoğu'ya gidiyor, siz limanlar üzerinden Türkiye'yi uyuşturucuda transit ülke haline getirdiniz.

"CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA YARKAYA KÖYÜNDE YOL YOK, OKUL YOK, TAŞIMALI EĞİTİM YOK"

Ya, siz köy yollarını yapamıyorsunuz. Sarıkamış'ın Yarkaya köyü var, o Sarıkamış ki 90 bin şehit yatıyor, bir elinde süngü, bir elinde bayrak ayakta donarak şehit oldu Sarıkamış'ta. O Yarkaya köyünde 100'üncü yılda okul yok, yol yok, o yol olmadığı için taşımalı eğitim de yok. Selam olsun Sarıkamış'a, yazıklar olsun size."