Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bir vatandaşın 'İn aşağı' diye bağırması sonucu 5 katlı bina aniden yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- 'İn aşağı' diye bağırdı 5 katlı bina yerle bir oldu

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da; ağır hasarlı binanın yanından geçen vatandaş, yüksek sesle 'İn aşağı' dedi. Bağırmanın ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kent merkezinde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bir binada, yıkım esnasında bir vatandaş 'İn aşağı' diye bağırdı. Ağır hasarlı binada yıkım çalışması da yapılırken, vatandaşın bağırmasının ardından 5 katlı bina bir anda yerle bir oldu.

O anlar, bağıran vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.