İmzalar atıldı: ABD'den kripto paralar için yeni hamle

Silikon Vadisi şirketleri başta olmak üzere ABD'deki birçok teknoloji ve finans firması blockchain dünyasına girmeye çalışıyor. ABD'nin en büyük ekonomisine sahip eyaleti Kaliforniya'dan yeni bir kripto yürütme emri geldi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yürütme emriyle birlikte, eyaletteki kripto işlemleri için kararname oluşturulması planlanıyor. Valinin imzaladığı belge içerisinde yatırımcılar için bir yol haritası bulunuyorken, eyaletin blockchain teknolojilerinden ve dijital varlıklardan yararlanması ele alındı.

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Kaliforniya Valisi kripto yürütme emrine onay verdi

Blockchain teknolojisiyle ilgili olarak çalışan firmalara "şeffaf ve tutarlı bir iş ortamı yaratmak" istediklerini ifade eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, tüketici tarafında ise faydaları ve riskleri dengelemeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Ayrıca yürütme emrinde blok zinciri uygulamaları ve girişimlerinin destekleneceğine yer verildi.

Vali Newsom tarafından imzalanan kararname ile kripto para borsalarına veya kripto para yatırımcılarına karşı adım atılmayacak gibi görünüyor. Sadece tüketicileri ve firmaları korumak isteyen Kaliforniya, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaktan çekiniyor.

Ayrıca yürütme emri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mart ayında imzaladığı blockchain hakkındaki yasa taslağıyla uyumlu görünüyor. Yine de Valinin yaklaşımının, kripto para endüstrisini nasıl etkileyeceğini söylemek için çok erken, ancak yatırımcılar arasında korkuya yol açmadı.

"Kuzey Amerika'daki 800 blok zinciri işletmesinden yaklaşık dörtte biri Kaliforniya'da, diğer tüm eyaletlerden önemli ölçüde daha fazla. Birçoğundan burada olmak istediklerini duyduk ve bunu yapmalarına yardım etmek istiyoruz."

Blockchain teknolojilerine karşı olan pozitif yaklaşımıyla bilinen Dijital Ticaret Odası da bu adımı doğru bulduklarını söyledi. Blockchain teknolojilerinin devlet ve ulusal ekonomi için büyüme fırsatı sağlayacağını ifade eden Dijital Ticaret Odası, ekonomik rekabeti teşvik etmedeki önemine dikkat çekti.

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