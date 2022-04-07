İmza toplanıp apartmandan çıkarılan çift; binaya ateş edip, yöneticinin aracının camlarını kırdı

GAZİANTEP'te, oturdukları apartmandan komşularının topladığı imza ile çıkarılan Özlem ve Soner H. çifti, evden taşındıkları sırada apartman yöneticisinin aracının camlarını demir çubukla kırıp, binaya av tüfeği ile ateş açtı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, jandarma kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Mavikent Mahallesi'nde oturan Özlem ve Soner H., oturdukları 30 daireli apartmanda komşularıyla sorunlar yaşamaya başladı. 29 daire sakini, imza toplayarak, çiftin binadan uzaklaşması için Şahinbey Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurunun ardından durumu değerlendiren belediye yetkilileri, daire sahibine ulaşarak Özlem-Soner H. çiftinin evden uzaklaştırılmasına yönelik karar verdi. Daire sahibi de çiftten, evi boşaltmasını istedi.

Jandarma, çiftin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.