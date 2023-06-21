İMSİYAD Kurucu Genel Başkanı Metin Haymana, Muş'ta öğrencilere karne ve bayram hediyesi dağıttı

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin Haymana, Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere karne ve bayram hediyesi dağıttı. İlçeye bağlı Nurettin köyü İlk ve Ortaokulunda 350 öğrenciye ayakkabı, kıyafet ve oyuncak hediye eden Haymana, memleketinden uzak olsa da her zaman hemşerilerinin yanında olduğunu söyledi.

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin Haymana, Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere karne ve bayram hediyesi dağıttı.

İlçeye bağlı Nurettin köyü İlk ve Ortaokulunda 350 öğrenciye ayakkabı, kıyafet ve oyuncak hediye eden Haymana, memleketinden uzak olsa da her zaman hemşerilerinin yanında olduğunu söyledi.

Ata toprağında olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Haymana, "Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Muhtarımız ve akrabalarımla kardeşlerimize karne ve bayram hediyesi dağıttık. Bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Ne kadar da gurbette olsak ta bir yanımız, kalbimiz sıladadır." dedi.

Muhtar Erkan Dinçer ise Haymana'ya köye ve çocuklara yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.