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İmran Han'ın kefalet ücreti belirlendi

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İslamabad Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın, yargılandığı bir davadaki kefalet ücretini 1 milyon Pakistan rupisi olarak belirlerken Han'ın mahkum edildiği diğer 2 davadan dolayı hapis cezasının süreceği bildirildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın, yargılandığı bir davadaki kefalet ücretini 1 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 116 bin lira) olarak belirlerken Han'ın mahkum edildiği diğer 2 davadan dolayı hapis cezasının süreceği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Han'ın, 190 milyon poundluk (yaklaşık 7 milyar 730 milyon lira) yolsuzluk davasındaki kefalet talebine yönelik kararını açıkladı.

Mahkeme, Han'ın söz konusu talebini onaylarken, kefalet ücretini 1 milyon Pakistan rupisi olarak belirledi.

Eski Başbakan'ın mahkum edildiği diğer 2 davadan dolayı hapis cezasının süreceği belirtildi.

Han'ın mahkeme süreci

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi, 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

1 Nisan'da ise mahkeme, İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin 14 yıllık mahkumiyetlerini askıya almıştı.

Öte yandan, farklı davalardan hapis cezası bulunan Han, cezaevinde kalmayı sürdürürken Büşra Bibi de ev hapsinde kalmaya devam etmişti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 8 Mayıs'ta, eşiyle ortak yargılandıkları davalarda ev hapsi cezası alan Bibi'nin, Han'ın kaldığı cezaevine nakil isteğini onayladığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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