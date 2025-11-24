İmralı Ziyareti Sonrası İlk Bilgilendirme Yapılacak

Haberler

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na gelecekteki toplantıyı bilgilendireceklerini açıkladı.

Haber : Emine DALFİDAN

(TBMM) - İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na, heyet olarak ilk elden bilgi vereceklerini ifade etti. Komisyonun 26 Kasım Çarşamba günü toplanması bekleniyor.

Koçyiğit, bugün Abdullah Öcalan'ı dinlemek üzere İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini söyledi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz" dedi.

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 26 Kasım Çarşamba günü, İmralı'ya giden heyetin bilgi vermesi gündemiyle toplanması bekleniyor.

İmralı Adası'na giden heyette DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer almıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
