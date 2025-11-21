Haberler

İmralı'ya Temsilci Gönderme Tartışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, İmralı Adası'na temsilci gönderilmesi konusunun tartışıldığını ve kendi gruplarının online bağlantı ile Abdullah Öcalan'ın dinlenmesini önerdiğini açıkladı. Ancak, TBMM'deki diğer siyasi partilerin temsilcileri İmralı'ya gitme önerisini kabul etti.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Yeniyol Grubu olarak İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemesini önerdiklerini bunun yerine grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin gitmesine ilişkin önerinin kabul edildiğini belirtti. Kendilerinin de öneri vermeleri nedeniyle diğer öneri için oy kullanmadıklarını söyleyen Kaya, "Çekimser kalma" gibi bir durumun olmadığını belirterek, İmralı'ya temsilci gönderip gönderilmemesi konusunu grup içinde değerlendireceklerini bildirdi.

Bülent Kaya, ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun basına kapalı toplantısında "İmralı'ya gidilmesi" konusunun görüşüldüğünü anımsattı.

Toplantıda Yeniyol Grubu olarak İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemesini önerdiklerini anlatan Kaya, bu önerilerini komisyondaki DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP temsilcilerinin desteklediğini, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin karşı oy kullandığını ifade etti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin İmralı Adası'na gitmesine ilişkin önerinin ise AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin oylarıyla kabul edildiğini söyleyen Kaya, "Biz de öneri verdiğimiz için dolayısıyla diğer öneri için el kaldırmadık. Çekimser kalma gibi bir şey yok" dedi.

Bu durumda İmralı'ya temsilci gönderip göndermeyecekleri sorusu üzerine Bülent Kaya, "Komisyonda bizim de bir önerimiz olduğu için yeni bir durum ortaya çıktı. Bu durumu grup olarak değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
