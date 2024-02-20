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İmralı Adası'ndaki kargo gemisi enkazında bir cesede daha ulaşıldı

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Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kargo gemisinin enkazında yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazında ve kıyıda kayıp mürettebatı arama çalışmasına devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Dünya Güncel Haberler

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