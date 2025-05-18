İmrahor Millet Bahçesi Ankara'da Açıldı

İmrahor Millet Bahçesi Ankara'da Açıldı
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Bakan Murat Kurum, Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin açıldığını duyurdu. 188 bin 203 metrekarelik alanda pek çok aktivite ve dinlenme alanı sunuluyor.

Bakan Kurum: "İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor"

ANKARA - TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların hizmetine açıldı. Millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu. 188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi olanaklar bulunuyor. 3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

"Piknik sepetini kapan gelsin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" dedi.

5 bin 54 ağaç dikildi

TOKİ Peyzaj Mimarı Sedat Yüceses, millet bahçesi kapsamında farklı türlerde 5 bin 54 ağaç dikildiğini ve yeşil alan çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ziyaretçilerden Emin Baştak, "Çocuklu olanlar için çocuk parkı var. İnsanlar çocuklarıyla, eşleriyle gelsinler, keyiflerini sürdürsünler. Gürültüden, trafikten, bağırtıdan tamamen uzaklaşıyorsunuz. Manzara güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Güncel
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