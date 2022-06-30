IMF, tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka ile anlaşmaya yakın

Uluslararası Para Fonunun (IMF), tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka ile yürüttüğü görüşmelerde önemli gelişme kaydedildiği ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

IMF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sri Lanka heyetleriyle 20-30 Haziran'da başkent Colombo'da yapılan görüşmelerin sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, IMF'nin destekleyeceği Sri Lanka'nın takip etmesi planlanan ekonomik reform ve politikalara dair yapılan görüşmelerin yapıcı ve verimli geçtiği kaydedildi.

Genişletilmiş Fon İmkanına (EFF) dair personel seviyesinde yakın zamanda bir mutabakata varılması için görüşmelerin çevrim içi ortamda devam edeceği vurgulanırken, Colombo'daki görüşmelerde önemli gelişme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, IMF destekli yeni programın hedeflerine dair şu ifadeleri kullanıldı:

"Yoksulları, savunmasızları ve finansal istikrarı korurken, yolsuzluk kaynaklı açıkları gidermek ve Sri Lanka'nın büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak için yapısal reformları hızlandırırken makro ekonomik istikrarı ve borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak amaçlanmaktadır."

Sri Lanka'nın kamu borcunun sürdürülemez olduğuna işaret edilen açıklamada, Sri Lanka'nın alacaklılarından borç sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanacağına dair yeterli finansman güvencesinin gerekeceği vurgulandı.

Açıklamada, Sri Lanka'da artan enflasyonun kontrol altına alınması, ülkenin yolsuzluğa karşı kırılganlığının azaltılması ve büyümeyi artırıcı reformlar yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.