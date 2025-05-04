IMF, Suriye'ye Destek Vermeye Hazır

(ANKARA) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ortadoğu ve Orta Asya Bölümü Direktörü Cihad Azur, IMF ile Suriye hükümeti arasında resmi iletişim olduğunu doğrulayarak, Fon'un Suriye'ye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Ortadoğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur, Suriye hükümetiyle IMF arasında resmi iletişim kurulduğunu doğruladı ve Fon'un Suriye'ye destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Ürdün merkezli El Memlake televizyonuna verdiği röportajda Azur, Suriye'nin 20 yıl aradan sonra ilk kez IMF toplantılarına katıldığını belirtti. Azur, Şam yönetiminin IMF ile ilişkilerini yeniden canlandırmak istediğini ve savaş nedeniyle fiilen askıya alınan üyeliğini tekrar aktif hale getirmek için resmi yazışmalar yürüttüğünü ifade etti.

IMF'nin yalnızca Suriye'ye değil, tüm üye ülkelere destek sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Azur, Suriye'ye ilişkin ekonomik verilerin IMF raporlarında yer almamasının nedenini de açıkladı. Buna göre, savaşın yarattığı tahribat nedeniyle Suriye makamları resmi verilere ulaşmakta güçlük çekiyor ve gerekli teknik altyapıdan yoksun oldukları için sağlıklı istatistikler üretilemiyor.

Azur ayrıca, geçtiğimiz bahar ayında Washington'da düzenlenen IMF toplantılarında Suriye konusuna odaklanan üst düzey bir oturum yapıldığını ve bu oturumda mevcut sorunlarla birlikte, Şam yönetimiyle gelecekteki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.