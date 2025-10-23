Haberler

IMF Heyeti Senegal'de Borç Yükünü Azaltma Yollarını Araştırıyor

Güncelleme:
Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Senegal'in kamu borcunu makul seviyelere çekmek için yeni mali destek programı üzerinde çalışıyor. Hükümetin mali ihtiyaçları ve geri ödeme kapasitesi değerlendirilecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Senegal'in borç yükünü makul seviyeye çekmenin yollarını arıyor.

Misyon şefi Edward Gemayel öncülüğünde dün Dakar'a gelen IMF heyeti, 4 Kasım'a kadar Senegal'de yeni bir mali destek program başlatılmasına ilişkin detayları görüşecek.

Heyet, hükümetin mali ihtiyaçlarını ve geri ödeme kapasitesini netleştirmeye, ayrıca bunun için öngörülen reformları belirlemeye odaklanacak.

Senegal'de Sayıştay, şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Macky Sall dönemini kapsayan 2019 ile 2024 yılları arasındaki kamu maliyesine ilişkin yayımladığı raporunda, ülkenin kamu borcunun bir kısmının gizlendiğini ortaya çıkarmıştı.

Raporda, söz konusu dönemde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 99'una denk gelen kamu borç tutarının yüzde 73,6 olarak kayıtlara geçirildiği ortaya konmuştu.

Sayıştay, gizlenen borç miktarının 7 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti.

Gizlenen borçların ortaya çıkmasının ardından ülkenin 1,8 milyar dolarlık kredi programını askıya alan IMF, Senegal'in gerçek kamu borcunun GSYH'nin yüzde 132'sine karşılık geldiğini savunuyor.

Senegal'in kredi notu düşüyor

Moody's, 10 Ekim'de yayımladığı değerlendirmede, Senegal'in uzun vadeli yerel ve yabancı para birimi kredi notunu B3'ten Caa1'e düşürmüş, görünümü ise negatif olarak korumuştu.

Kuruluş, kararına gerekçe olarak ülkenin artan borç yükü, yüksek faiz ödemeleri ve zayıflayan likidite pozisyonunu göstermişti.

Son değerlendirmeyle Moody's, 2025 içinde üçüncü kez Senegal'in kredi notunu düşürmüş oldu.

Moody's, Senegal'in kredi notunu ilk olarak Ocak 2025'te B1'den B2'ye, ardından Şubat 2025'te B2'den B3'e indirmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
