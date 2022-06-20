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IMF heyeti kredi anlaşmaları için Sri Lanka'da

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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IMF heyeti kredi anlaşmaları için Sri Lanka'da

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyetin, tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyetin, tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Business Standard'ın haberine göre, Sri Lanka Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Ranil Wickremesinghe ile 10 kişilik IMF heyetinin kredi programı hakkında yüz yüze görüşmelere başladığı belirtildi.

Açıklamada, kredi anlaşması için ülkeyi ziyaret eden heyetin 10 gün boyunca Sri Lanka'da bulunacağı kaydedildi.

IMF'den 4-5 milyar dolarlık kredi desteği bekleyen Sri Lanka, IMF ile ilk görüşmelere nisan ayında başlamıştı. Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, 19 Nisan'da IMF yetkilileriyle görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunmuştu.

IMF'den yapılan açıklamada, Sabry liderliğindeki heyetle yapılan ilk görüşmeler "verimli" olarak nitelendirilmişti. Açıklamada, IMF'nin Sri Lankalı yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışacağı ve ekonomik krizin çözülmesi için diğer paydaşlarla ilişki içerisinde Sri Lanka'nın çabalarını destekleyeceği belirtilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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