IMF'den Cezayir'e petrol fiyatlarındaki artışa rağmen ekonomik reformları sürdürme çağrısı - Haberler

Uluslararası Para Fonu (IMF), Cezayir yönetimini, ülkenin ana gelir kaynağı petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişe rağmen mali ve ekonomik reformlarını sürdürmeye çağırdı.

Cezayir resmi radyosunda yayımlanan habere göre, Cezayir Maliye Bakanı Abdurrahman Raviye, IMF Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur ile ülkedeki ekonomik durumu görüştü.

Son aylarda petrol fiyatlarındaki artışa rağmen yapısal reformlara bağlılığın korunması ve bütçenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Azur, IMF'nin, Cezayir'in başlattığı reformlarla ilgili teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Raviye de Cezayir'in uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarındaki artışa rağmen vergi, bütçe ve bankacılık alanları başta olmak üzere daha önce başlatılan reform çalışmalarını hızlandırmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Cezayir'de genel bütçe açığı bu yıl 30 milyar doları aşarak tarihindeki en üst düzeye çıktı. Cezayir bütçesi geçen yıllarda da Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle büyük açık vermişti.