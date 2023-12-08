IMF, Çin'in 2023 ve 2024'e yönelik büyüme tahminlerini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2023 ve 2024'e yönelik ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiğini yeniden teyit etti. IMF'nin, Çin ekonomisinin hükümetin yüzde 5 civarındaki 2023 büyüme hedefini tutturmasını beklediği belirtildi.

WASHİNGTON, 8 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2023 ve 2024'e yönelik ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiğini yeniden teyit etti.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'dan gelen soruya yanıt olarak, en son tahminlere göre IMF'nin, Çin ekonomisinin "hükümetin yüzde 5 civarındaki 2023 büyüme hedefini tutturmasını" beklediğini, "bunun da Kovid sonrası toparlanmayı yansıttığını" söyledi.

Bir IMF heyetinin, 2023 4. Madde Konsültasyonu kapsamında Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunmasından sonra IMF, Kasım ayının başlarında Çin ekonomisine ilişkin 2023 tahminini Ekim'de yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre yüzde 5,0'dan yüzde 5,4'e, 2024 tahminiyse yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya çıkarmıştı.

Kozack, IMF'nin orta vadede, yaşlanan nüfus ve yavaşlayan üretkenlik artışı yüzünden Çin'in büyümesinin yavaşlamasını beklediğini kaydetti.

Sözcü, "Çin'in, üretkenliği artıracak ve işgücüne katılımı iyileştirecek yapısal reformlar yoluyla orta vadeli büyümesini artırma potansiyeline sahip olduğunu da görüyoruz" diye ekledi.