Imf, Çin Ekonomisinin 2023'te Yüzde 5,2 Büyüyeceğini Öngördü Güncel Haberler WASHINGTON, 31 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüyeceğini öngördü. WASHINGTON, 31 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, IMF'nin Ekim 2022'deki öngörüsüne göre 0,8 yüzde puan daha yüksek. IMF, güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, "2023'teki tam yeniden açılmayla birlikte Çin'de büyümenin toparlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Küresel büyümenin, 2022'de hesaplanan yüzde 3,4'ten 2023'te yüzde 2,9'a düşmesini ve sonrasında 2024'te yüzde 3,1'e yükselmesini öngören IMF, 2000 ile 2019 yılları arasındaki tarihi ortalama büyüme oranının yüzde 3,8 olduğunu hatırlattı. IMF, merkez bankalarının enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artışlarının ve Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ettiğini belirtti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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