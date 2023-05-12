Imf: Çin, Asya-Pasifik'in Ana Büyüme Lokomotifi Olmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), istikrarlı büyümesini sürdürmesi ve özel tüketimde güçlü toparlanma yaşaması beklenen Çin'in, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik kalkınmaya büyük katkı yapmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

IMF, Asya-Pasifik bölgesinin ekonomik görünümüne ilişkin Mayıs ayında yayımladığı raporunda Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2 büyüyeceğini açıkladı. Bu değer, kurumun geçen yıl Ekim ayında açıkladığı bir önceki tahminine göre 0,8 puanlık yükselişe işaret ediyor.

IMF Asya ve Pasifik Departmanı Direktörü Krishna Srinivasan, IMF ve Çin Finans 40 Forumu tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, "İlk çeyreğin verileri, tüketimde güçlü bir yeniden sıçrama ile 2023'te dinamik bir başlangıca yönelik tahminimizi teyit etti" dedi.

Srinivasan, Çin'in büyümesindeki yüzde birlik bir artışın, tipik olarak Asya'nın geri kalanı için ortalama yaklaşık 0,3 yüzde puanlık bir artışa yol açtığını dile getirdi.

Srinivasan'a göre Çin'de tüketimin artmasının Asya'nın geri kalanına yayılma etkilerinin, yatırım gibi diğer büyüme faktörlerinin yayılma etkilerinden daha büyük olacağı tahmin ediliyor.

IMF raporunda, dış talebin zayıflaması gibi sorunlara rağmen Asya-Pasifik bölgesinin dinamik bir bölge olmaya devam edeceği ve bu dinamizmin temel olarak Çin'deki toparlanma ve Hindistan'daki dirençli büyümeden kaynaklandığı belirtildi.

IMF bölgedeki büyümenin 2023'te yüzde 4,6'a ulaşmasının ve bölgenin küresel büyümenin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturmasının beklendiğini belirtirken, Çin'in tek başına bu yılki küresel büyümenin yüzde 34,9'unu oluşturacağını kaydetti.