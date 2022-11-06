IMF Başkanı: Dünyanın Daha Güçlü İşbirliği İçin Cııe'ye İhtiyacı Var

Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Shanghai'da düzenleniyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva Cuma günü düzenlenen açılış töreninde dünyanın CIIE'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

SES (İngilizce): KRISTALINA GEORGIEVA, IMF Başkanı:

"Ticaret, Asya ve dünya için ortak büyümenin motoru olagelmiştir.

Daha açık ve istikrarlı ticaret politikalarının faydalarını anlamak için Çin'den başka bir yere bakmamıza gerek yok.

Çin, ekonomiyi daha fazla rekabete ve inovasyona açan iddialı reformlar gerçekleştirerek üretimde hızlı kazanım ve yaşam standartlarında muazzam bir artış yaşadı. Bu reformlar ayrıca Çin'in DTÖ üyeliğini güvence altına alarak Çin'i önde gelen bir ticaret ülkesine dönüştürdü.

Elbette, Çin dünya çapında bir ekonomik güç merkezi olarak DTÖ'de de önemli bir liderlik rolüne sahip bulunuyor. Çin diğer büyük ekonomilerle çok taraflı sistemin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

Çok daha güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var, daha azına değil. İşte bu yüzden etkileşim ve diyalog için bu fuar ve benzeri fırsatlara ihtiyacımız bulunuyor.

Sadece sınırları aşarak ve kritik ticari meselelerde farklılıklar arasında köprü kurarak parçalanmayla yüzleşebilir ve birlikte herkes için daha müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz.

Xie Xie!"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shanghai kentinden bildiriyor.

(XHTV)