IMF Başkanı: Çin ve Hindistan, 2023'te Küresel Ekonomik Büyümenin Yarısını Oluşturacak

NEW YORK, 7 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ün altında büyümesinin öngörüldüğünü söylerken, Hindistan ve Çin'in 2023'te küresel büyümenin yarısını oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

NEW YORK, 7 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ün altında büyümesinin öngörüldüğünü söylerken, Hindistan ve Çin'in 2023'te küresel büyümenin yarısını oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan IMF- Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde Perşembe günü Washington DC'de yaptığı konuşmada Georgieva, "Büyüme, hem yakın hem de orta vadede tarihsel karşılaştırmaya göre zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.

IMF Başkanı, yükselen ekonomilerde bir miktar ivme oluştuğunu ve Asya'nın parlak bir nokta olduğunu söyledi.

Georgieva, "Hindistan ve Çin'in 2023'te küresel büyümenin yarısını oluşturması bekleniyor. Ancak diğerleri daha zorlu bir süreçle karşı karşıya" dedi.

IMF, yüksek faiz oranlarının talebi baskıladığı ABD ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik aktivitenin yavaşladığını düşünüyor.

Georgieva, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ının büyüme oranlarında bu yıl düşüş görülmesinin beklendiğini söyledi.

IMF Başkanı, "Yükselen jeopolitik gerilimler ve hala yüksek olan enflasyonla birlikte, güçlü bir toparlanma zor görünüyor" diye uyardı.

IMF, küresel büyümenin önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 3 civarında kalacağını tahmin ediyor. Bu, 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini ve son yirmi yılın ortalaması olan yüzde 3,8'in oldukça altında.

Georgieva, "Bu, yoksulluğu azaltmayı, Kovid-19 krizinin açtığı ekonomik yaraları iyileştirmeyi ve herkes için yeni ve daha iyi fırsatlar sağlamayı daha da zorlaştırıyor" dedi.

IMF, önümüzdeki hafta güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nu yayımlayarak büyümeye ilişkin bakışı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.