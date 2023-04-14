IMF Başkanı: Çin'in Güçlü Ekonomik Toparlanması Diğer Ülkelere Daha Fazla Fırsat Sunacak

WASHİNGTON, 14 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in bu yıl küresel büyümeye üçte bir oranında katkıda bulunacağını, bunun diğer ülkelere yönelik daha fazla fırsat sunacağını söyledi.

WASHİNGTON, 14 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in bu yıl küresel büyümeye üçte bir oranında katkıda bulunacağını, bunun diğer ülkelere yönelik daha fazla fırsat sunacağını söyledi.

Georgieva, Perşembe günü IMF'nin Küresel Politika Gündemi hakkındaki basın toplantısında, "Çin'deki bu toparlanmayı görmek, sadece Çin adına değil, aynı zamanda Çin'in dünya ekonomisindeki rolü açısında da bizi memnun etti" dedi.

IMF Başkanı, "Çin, bu yıl küresel büyümeye yaklaşık üçte birlik bir katkı yapacak. Çin'de meydana gelen yüzde 1'lik bir büyüme artışının, Çin'le bağlantılı ekonomilerde yüzde 0,3'lük bir büyüme artışı anlamına geldiğini hesapladık" diye konuştu.

IMF'nin bu yıl Çin ekonomisinin yüzde 5,2 ile "son derece güçlü şekilde" büyüyeceğini öngördüğünü kaydeden Georgieva, bunun Çin'in kendi öngörüsü olan yüzde 5'in üzerinde olduğunu belirtti.

Georgieva, "Bununla beraber önemli zorluklar da söz konusu. Gayri menkulün nasıl ele alınacağı halen bir sorun; çeşitli adımlar atılıyor. Ayrıca Çin ekonomisinin nasıl daha fazla iç tüketime yönlendirileceği konusu da var" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Çin'e yaptığı ziyaretin "çok çok faydalı" olduğunu hatırlatan IMF Başkanı, "Bu gezi, Başbakan Li Qiang ve diğer liderlerle bir araya gelme ve dünya ekonomisinin ve Çin ekonomisinin gelecekteki görünüşünü ve Çin'in düşük gelirli ülkelerin desteklenmesindeki önemini görüşme fırsatı verdi" diye konuştu.

Georgieva, "Başbakanın Çin'in yeniden açılmaya devam etme ve reformları sürdürmesi konusunda verdiği son derece net mesaj beni çok etkiledi. Bu, Çin'in büyümesine yönelik beklentileri güçlendirebilir. Ekonomi yeniden açıldığında bunun nasıl farklı olduğunu gördüm" diye ekledi.