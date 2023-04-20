İMECE ile TÜBİTAK'ın uydu sistemlerine ihracat yolu açıldı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin en önemli parçası elektro-optik kamerayı yurt dışına ihraç edeceklerini söyledi. Mandal, "Dost ve müttefik ülkelerden birisi tarafından optik kameramız talep edildi. Biz şu an 2 kamerayı onlar için üretiyoruz" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli olarak üretilen ilk yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu İMECE, cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı. Yüzde 90 yerlilik oranına sahip İMECE'den ilk sinyal de aynı gün içerisinde alındı. İMECE'de, elektro-optik kamera gibi kritik bileşenin yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanıp üretildi. 680 kilometre irtifada konumlanan İMECE, 5 yıl boyunca hedef teşhis ve tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

İMECE'nin ABD'li bir firma tarafından uzaya fırlatıldığını ve uzaya uydu fırlatma işinin de başlı başına bir yetenek olduğuna değinen Mandal, "Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden bir tanesi de Türkiye'nin kendi fırlatma ünitesine sahip olması. Türkiye uygun bir fırlatma lokasyonunda olmayabilir; ama bu teknolojiyi geliştirecek bir ülke olması gerekiyor. Türkiye'nin kendi fırlatma rampasını ve teknolojisini geliştirmesi için bir yol haritası var" dedi.