"İmdat" diye seslenince 222 saat sonra sağ kurtarıldı Güncel Haberler - "İmdat" diye seslenince 222 saat sonra sağ kurtarıldı Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş'ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. - "İmdat" diye seslenince 222 saat sonra sağ kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş'ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Türkiye İnegöl Güncel Haberler

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