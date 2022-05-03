İmamoğlu: Yüzde 60'ın değişim istediği ortamda birlikte başaracağız

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti için geldiği Rize'de, "Bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız, göreceksiniz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Doğu Karadeniz'deki bayram ziyareti programı için sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, gittiği Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşup, bayramlaştı.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında alanda bir binaya 'Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri' yazılı pankart asıldığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel