İmamoğlu, Yuvamız İstanbul mezuniyet törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden mezun olan 1205 çocuk için düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, kreş sayısını 150'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin "150 Mahalleye 150 Kreş" sloganı ile başlattığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden mezun olan 1205 çocuk için düzenlenen törene katıldı.

İmamoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, eğitimde fırsat eşitliği adına çıktıkları bu yolda meyve vermeye başladıklarını belirterek, 57 olan kreş sayısını 150'ye ulaştıracaklarını ifade etti.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin bulundukları mahalleye de güç kattığını belirten İmamoğlu, "İstanbul'un her semtinde okul öncesi eğitim imkanlarını sağlayabilmek gibi ülkemizin de her yerinde yine bu imkanları bütün çocuklarımıza sunabilmeliyiz." dedi.

Konuşmanın ardından oyun alanlarında eğlenen çocuklar için illüzyon, kukla, jonglör ve akrobasi gösterileri sunuldu.