İmamoğlu: Yoğun yağışa rağmen süreci çok az sorunla atlattık

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Ne yazık ki, iklim değişikliğinin etkin halini yazın ortasında, bazen yağmurla ve değişen sıcaklıklarla yaşayabiliyoruz. Şu anda İstanbul'da, 5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla ve iş makinesi ekipmanlarla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çekmeköy'de 90-100 yüz kilo metrekareye, Sarıyer-Maslak civarında 80 kilo metrekareye yağışla karşı karşıya kaldık. İstanbul'un genelinde, 45-50 kiloyla 100 kilo yüz kilo arasında bir yağışı muhtelif bölgelerinde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı. Daha sonra Marmara Bölgesi'nden gelen yağışla birlikte, Anadolu yakasında yoğun bir etki yarattı. Şu anda ise hem buradan kayan yağış dalgası hem Marmara'dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul'un güneybatısından Beylikdüzü. Avcılar, Esenyurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz konusu" dedi.

"İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞTIK"