İmamoğlu: Yılsonunda Haramidere'deki sorunu ortadan kaldırıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağışlarla ilgili İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) değerlendirmelerde bulundu. Boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü belirten İmamoğlu, "Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek" dedi.

İmamoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili İSKOM'da inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yağışların gün içerisinde şiddetini artırmasının beklendiğini belirten İmamoğlu, boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünün bilgisini verdi. Yağışların yarın da devam edeceğini kaydeden Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hava koşullarına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu. Binlerce noktada İBB ekiplerinin görev başında olduğunu belirten İmamoğlu, "Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin meyvesini topluyoruz diyebilirim. Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Bu noktalarda çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi.

"YILSONUNDA HARAMİDERE'DEKİ SORUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ

"YAĞIŞLAR BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK"

Öte yandan yağışlı havanın cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.