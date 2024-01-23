İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri sınırında bulunan Yedikule Spor Tesisleri'ni yeniledi. Tesisin yeniden açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 33 yıl sonra aynı sahanın yenilenmiş haline çıkan İmamoğlu ve Polat, saha içerisinde farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerine üye çocuklarla sohbet etti. Sporcu gençlerle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nde, Fatih Vatanspor ve Zeytinburnu Telsizspor kadın futbol takımları arasında oynanan ve Süper Lig hakemi Kürşat Filiz'in yönettiği maçın başlama vuruşunu yaptı. Mahir Polat'ın İmamoğlu'na, Türk futbolunun sol açıklarından merhum Metin Kurt'un da eski bir Yedikulespor Yöneticisi olduğunu paylaşması üzerine İmamoğlu, "Böylesi değerli bir ismin burada yaşatılması güzel olur" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, tesisin açılışının ardından gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

DEM PARTİ'NİN KARAR VERECEĞİ BİR KONU

DEM Parti'nin İBB Adayı olarak Başak Demirtaş'ı göstereceği iddialarına ilişkin sorulan soruya İmamoğlu, "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkarmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değilö dedi.

BU KADAR HARERET NİYE BÖYLE BİR ANDA SÖNDÜ?

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesiyle ilgili, 'İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde yoktur, önceliklere göre gidilir. İftira ve yalanlarla da uğraşmayacağız' yanıtıyla ilgili sorulan soruya İmamoğlu, "Bak, bak, bak… diye değerlendiriyorum. Seçim nelere muktedir ya da oy kazanmak nelere muktedir. Bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? Hep milletin dediği olur, aynen doğru söylüyor. Milletin gündeminde ne varsa o olurö ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Milletin gücü, sandığın gücü, bir anda bu tür iradenin kendinde olmadığı, yöneticilerin bir anda sesini kısabiliyor. Dün söylediklerinin tersini söyleyebiliyorlar. Ben o söylediği, iftirayla, yalanla ve bunun gibi işlerle kesinlikle işimizin olmadığı bir İstanbul ve bir Türkiye var etmek için biz 5 yıldır nefes nefese çalışıyoruz" dedi.

UZAY SEYAHATİNE EŞLİK ETMEK BİR MARİFET DEĞİL; HER ŞEYE RAĞMEN GURUR VERİCİ

Uzaya giden ilk Türk astronotu izlerken neler hissettiğiyle ilgili de İmamoğlu, "Tebrik ederiz, gurur verici. Elbette uzaya giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olması, bizim bayrağımızı oradan dünyaya göstermesi gurur verici ama esas gurur verici olan bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmak. Uzay araştırmalarında yol kat etmiş olmamız ya da vadedilen gibi Ay'a gidiyor olmak ya da uzay araştırmalarıyla ilgili geldiğimiz hangi seviye varsa, onu tartışmak. Yoksa bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek bir marifet değil ama bunu da yaptık, bizim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız orada bayrağımızla bulundu. Bir astronot kimliğiyle tarihe geçti, kayda geçti, her şeye rağmen gurur verici" diye konuştu.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI YANITI: İYİ İNSANLAR YARIŞSIN, FATİH KAZANSIN

İmamoğlu'na, "Mevcut Fatih Belediye Başkanı, sizin hakkınızda, 'Arkadaşımdır, dostumdur' dedi. Arkasından da hakkınızın yenilmemesi gerektiğini ve iyi işler de yaptığınızı söyledi. Bununla ilgili bir açıklamanız olur mu acaba?" diye soruldu.

İmamoğlu, "Benim arkadaşımdır, dostumdur doğru. Ama diğer cümleleri de söylediyse, teşekkür ederim kendisine. İyi insanlar, rakip de olsalar iyi insanlar, farklı görüşte de olsa olsalar, birbirine güzel cümleleri kurarlar. Ben de hayatım boyunca öyle davrandım. Davranmaya da devam ediyorum. İyi insanlar, güzel insanlar hangi partide, hangi görüşte olursa olsun, bu ülkeye 360 derece fayda verirler. Yani hiçbir zaman zarar vermezler. Mücadeleleri bile güzel olur. Bir insan da şu an benim sol tarafımda duruyor. Fatih için mücadele eden Mahir Bey de hem işinde mahir hem yaşamında mahir, özel bir insan. İyi insanlar yarışsın, Fatih kazansın. İstanbul kazansın, memleket kazansın. Temennimiz odur" dedi.