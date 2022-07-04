İmamoğlu: Yapımına Tam Gaz Devam Ettiğimiz Göztepe-Ataşehir Metro Hattı İçin 6 Aydır Hazine Onayı Bekliyoruz

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 18 Ağustos 2021'de başladıkları, 200 bin vatandaşın trafik çilesini sonlandıracak Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolunu hizmete açtı. AKP'li Ümraniye Belediye Başkanıyla görüşmeleri sırasında oradaki hassasiyeti fark ederek hemen projeyi hayata geçirdiklerini anlatan İmamoğlu, "Göztepe- Ataşehir metro hattı projemizde ne yazık ki Hazine onay sürecinde bekleyen, 6 aydır bekleyen bir kredi onayımız var. Kaynağını bulup, hemen yola çıktığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. ve bu metro hattının Finanskent'le birlikte açılabilmesi için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yani tam gaz devam ediyoruz. Kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin?" dedi.

İBB, yapımına 18 Ağustos 2021'de başladığı Ümraniye Küçüksu Caddesi- Çamlık TEM bağlantı yolu inşaatını, 1 yıl dolmadan tamamladı. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

Törende sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

GÖKÇE: KESTİRME ALTIN DOKUNUŞ YOL VE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Projenin geçirdiği aşamaları ve sonuçta ortaya koyacağı yararı anlatan Buğra Gökçe, "Biliminin tarif ettiği ilke ve esaslar çerçevesinde az maliyetli, esnek ve hızlı sonuç üreten iklim dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım çözümüyle karşınızda bulunuyoruz. Deyim yerindeyse TEM otoyoluna yapılan bu kestirme 'altın dokunuş' ile Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Karabekir ve Üsküdar ilçemizin Kandilli Küçüksu, Bahçelievler, Yavuztürk mahallelerinin zorunlu olarak kullanmak durumunda oldukları Ümraniye kavşağına, TEM bağlantı yolu üzerinden bir kestirme yapılmış oldu. Bu altın dokunuş, yolu 7 kilometre yolu kısaltmış, yol ve yakıt tasarrufu sağlamış oldu" dedi.

YILDIRIM'DAN "FİNANSKENT'E METRO HATTI HIZLANDIRILSIN" TALEBİ

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da "Birimler arasında, kurumlar arasındaki bu iletişim olmazsa, bu hizmeti yapmak mümkün olmuyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2019'da bizleri ilk ziyaretlerinde burayı kendilerini anlattığımızda, 'Burayı mutlaka yapalım' diye talimat verdiler. Bununla birlikte hem bakanlığımızın izni hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla, Büyükşehirimiz için çok küçük, ama çok fonksiyonel bir kavşak oldu hakikaten. Ümraniye'ye yeni bir 'Finans Şehir' geliyor. Finans şehrimizle de büyük yük geliyor. Tüneller vesaire herhalde birtakım yol çalışmaları olacak hem bakanlıkça hem de büyükşehrimiz tarafından. Ama en önemlisi metro hattımız. Oradaki metro hattımızı çok kısa zamanda bitirme imkanınız olursa, hakikaten Finans Şehrin o yükünü, o metroyla almış olacağız."

Bu tür akılcı planlamaların, trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgesel rahatlamalar sağladığını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"ARKADAŞLARIMIN ALTIN DOKUNUŞ ÇALIŞMALARI İSTANBUL'A FAYDALI İŞLER ÜRETİYOR: Arkadaşlarım, 'altın dokunuş' demişler adına; güzel bir tarif olmuş. Kesinlikle İstanbul'un birçok noktasında bu tarz altın dokunuşlar yapılabilmesi mümkün. Buğra Bey'in ifade ettiği yıl sonuna kadar 30 nokta, belki de biraz daha konsantrasyonumuzu yükseltirsek, 39 ilçemizle irtibat kurarsak, bunun sayısını daha da yukarılara taşımamız mümkün. Bunu yapmamız lazım. Bu tür, 'altın dokunuş' diye tariflediğimiz arkadaşlarımızın çalışmaları, İstanbul'a çok çok faydalı işler üretiyor.

BİZ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA KONUŞMAYAN BELEDİYE BAŞKANI OLSAK...: Zaten biz, her gittiğimiz yerde mutlaka ev sahibi belediye başkanımızı da davet ediyoruz. Onların da bu sürecin içinde olmamaları mümkün değil zaten. Sürecin içindeler. Ama bu açılışı özellikle istememin sebebi; burada ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu gördüğümüz için. Yani biz, Ümraniye Belediye Başkanı'mızı ziyaret etmeyen bir Belediye Başkanı olsak, onunla konuşmayan bir Belediye Başkanı olsak, değerli Başkanımızın o hassasiyetini duyamaz olurduk. O hassasiyeti duyamaz olsak, belki de bürokraside bu iş onlarca, yüzlerce işin arasında öyle sağa sola savrulan bir iş olurdu. Ama bizi halk, bir arada konuşmaya, bir arada düşünmeye, bir arada çözüm üretmeye hizmet edelim diye seçti. Bu bağlamda, ziyaretimizde bu öncelikleri önümüze serdiği için ve bizimle o şeffaf sürecin bir parçasını oluşturduğu için, ben, Ümraniye Belediye Başkanı'mıza yürekten teşekkür ediyorum. Hizmet böyle olur. Başka türlü olmaz.

FİNANSKENT'TEN DE GEÇECEK METRO DURMUŞTU VE KAYNAĞI YOKTU: Beykoz'un Yenimahalle, Göksu mahalleleri, Ümraniye'nin Hekimbaşı Topağaç, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Karabekir mahalleleri ile Üsküdar'ın Kandilli, Küçüksu, Bahçelievler, Yavuztürk mahallelerinin açılışını yapacağımız yol ve kavşaktan vatandaşlarımız pozitif olarak etkilenecek. Bahsettiğimiz işte bu diyalog ve dayanışmanın sonucu neredeyse 200 bin İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak bir işi başarmış olduk. Her ilçemizin olduğu gibi, Ümraniye de İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Başkanımızın ifade ettiği gibi kendi içerisinde başta TEM otoyolu olmak üzere kavşakları, ulaşım aksları ve kendi içindeki önemli merkezlerden ötürü de birtakım yatırımlara acilen ihtiyacı var. Tabii Finanskent önemli bir mesele. Çok büyük bir inşaat alanı. 100 bine yakın çalışandan bahsediliyor. Buradaki süreç, bizim geldiğimizde ilk ele aldığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Durmuştu ve kaynağı yoktu. Kaynağını bulup, hemen yola çıktığımız metro hatlarımızdan birisi oldu.

BU METRO HATTININ FİNANSKENT'LE BİRLİKTE AÇILABİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ: Ve bu metro hattının Finanskent'le birlikte açılabilmesi için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu manada konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Ben, Genel Sekreterimize bunu söyleyeyim: Hemen sizin katılımınızla ki yakın planda Ataşehir var. Belki Üsküdar'ı da katmamız gerekebilir. Böyle üç Belediye Başkanı ve bizim, orada bir masa kurup bu süreci beraberce tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Finanskent'in de sorumlularını davet ederiz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Metro başta olmak üzere yolları, yaya geçişleri, başka unsurları, başka ihtiyaçları, başka talepleri; yani oraya gelecek kadın çalışanların kreş ihtiyacına varana kadar, her şeyini bir masada konuşalım. Bir başlangıç konuşması yapalım. Sonra arkadaşlarımız, kendi içlerinde çalışsınlar, önümüze bir sonuç getirsinler ve bir eylem planı oluşturalım.

BİR ONAY 6 AY NİYE BEKLESİN?: Halihazırda finansmanın bir bölümünü almış olduğumuz bu projemizde, ne yazık ki Hazine onay sürecinde bekleyen, 6 aydır bekleyen bir kredi onayımız var. Yani tam gaz devam ediyoruz biz. Kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin? Hazırda bir kredimiz var, alacağız. Metrolar, başka türlü bitmez. Göztepe- Ataşehir - Ümraniye metro hattında bunu verip, daha ferahlatıp yola devam edeceğiz. O bakımdan. Meclis'ten oy birliğiyle çıkmış bir karar bu. Bu onay süreçlerinin de bir an önce halledilir olması, bizim bu işlerimizin kesintiye uğramadan, sonuçlanması anlamına geliyor ki dediğiniz gibi; hayati bir haktır. Birçok kurumun Ankara'daki genel merkezlerin Finanskent'e taşınması kararı alındı. Çok önemli. Oranın araçla, servisle taşınması mümkün değil. Bu bağlamda, bu tür olayların da gecikmemesini özenle istirham ediyoruz. Hep beraber çalışırsak, birlikte başarmanın keyfine varırız. Birbirimizin elini kaldırmak, hepimiz için bir gurur vesilesidir. Bu milletin seçtiği ve yetki verdiği her arkadaşımızın özeni, gayreti değerlidir. Bizim için de onların yeri değerlidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmaların ardından; İmamoğlu, Yıldırım, Aydın, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar tarafından kesilen kurdele ile Küçüksu Caddesi- TEM Çamlık yolu, resmi olarak hizmete girdi.

20 DAKİKALIK ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

İBB'den verilen bilgiye göre, Küçüksu Caddesi- TEM Çamlık yolunu birbirine bağlayan 790 metrelik yol ve kavşağın açılmasıyla; Hekimbaşı ve yakın çevresine ulaşımda yol yaklaşık 7 kilometre kısalacak. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde en az 20 dakika zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak yol, D-16 Şile Devlet Yolu üzerinde bulunan Ümraniye-Küçüksu kavşak kolları ile Üsküdar-Beykoz sahil yoluna erişimde yaşanan trafik yoğunluğunu da azaltacak. Açılışı yapılan yol ve kavşak; Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu mahalleleri; Ümraniye ilçesinde Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Karabekir mahalleleri; Üsküdar ilçesinde ise Kandilli, Küçüksu, Bahçelievler, Yavuztürk mahallelerinde yaşayan yaklaşık 200 bin İstanbulluya doğrudan hizmet verecek.

ANKA / Güncel