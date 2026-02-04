Haberler

"Casusluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun da arasında olduğu 4 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında 'siyasal casusluk' suçlamasıyla iddianame hazırladı ve cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
